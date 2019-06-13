فيديو... لحظة تعرض مطار أبها السعودي للقصف .. التحالف يتوعد برد صارم

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مطار أبها الدولي في السعودية لقصف حوثي أمس الأربعاء.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تعرض المطار لاستهداف بمقذوف حوثي سقط في صالة الوصول بالمطار الواقع بمدينة أبها جنوبي المملكة،.

هذا وقد أسفر ذلك عن إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة وبينهم أطفال.

إعتراف الحوثيون

وأعلن الحوثيون في اليمن إنهم وراء عملية استهداف المطار السعودي، زاعمين أنهم أطلقوا صاروخ من طراز "كروز" على برج المراقبة بالمطار الدولي.

Advertisements

وشهدت المملكة حملة دعم دولية كبيرة وإدانة للفعل الذي أقدم عليه الحوثيون ضد المدنيين في السعودية، واعتبر البعض أن الاستهداف يرقى إلى جرائم الحرب.

التحالف يتوعد برد صارم

تعهد «التحالف» برد صارم ضد الميليشيات الحوثية، وقال المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي: «سنتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين».

وأضاف أنه «ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية» وذلك بحسب الشرق الأوسط السعودية.