علق النائب نعمة افرام في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على حريق بمكب ​النفايات​ بغوسطا اليوم، قائلا: "مشهد بيقهر ويلي بيقهر أكتر إنو الحريق هو فوق معمل فرز النفايات المسكر. ما رح نضل ساكتين... مش رح نقبل بقا بهيدا الوضع... منتأمل بأقل من شهر نرجع نفتح معمل غوسطا".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام: نأمل اعادة فتح معمل غوسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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