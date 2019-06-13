كيدانيان عن مهرجانات صور: ستدخل البسمة الى قلوب الناس ذات الإمكانات المتواضعة جدا

أكّد وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ "أننا لا نريد أن نتهرب من المسؤوليات وسأتكلم بالتفاصيل، ولكن ما لفتني هو قرار لجنة مهرجانات صور التحيز لمصلحة صور واهلها وال​لبنان​يين بتنظيم مهرجانات صور و​الجنوب​ الدولية بالرغم من الصعوبات المالية. لا أريد أن أبرر أي موقف ولكن أقول إنه منذ سنة وشهرين قدمت مسودة مرسوم لتنظيم أمور المهرجانات وكيفية تصنيفها، وكيفية المساهمة ومبلغ المساهمة، والأمور واضحة جدًا، سنأخذ بالاعتبار فترة السبعة أو الثمانية أشهر التي كنا خلالها نصرف الاعمال، ثم مع بداية شباط كنت آملًا أن يصدر هذا المرسوم لكي تحصل كل الجمعيات على ما خصص لها ولكن مبالغ متواضعة، لأن وزير المال ​علي حسن خليل​ ينتظر المرسوم ونحن ننتظره أيضًا، على أمل أن يحل هذا الموضوع في القريب العاجل".

وأشار كيدانيان، خلال مؤتمر صحفي ب​عين التينة​ أطلقت رئيسة لجنة مهرجانات صور والجنوب الدولية السيدة ​رندة بري​ فيه مهرجانات صور والجنوب الدولية للعام 2019 في 18 و 20 تموز، الى أن "حتى شركات الرعاية لم يعد لديها إمكانات كبيرة. وبعيدًا عن هذه الأمور فأنا ليس من عادتي ألا أبتسم وسأبقى أبتسم لأنني متأكد أننا سنبتسم جميًعا هذا الصيف بأمسيتين أو اكثر".

وتوجه الى بري قائلًا: "أنت ستدخلين البسمة الى قلوب الناس التي لديها إمكانات متواضعة جدًا، وستشتري الناس بطاقة وتحضر الفنان الذي تحبه وتعيش أجواء هاتين الأمسيتين. وأقول أيضًا أن سيكون لدينا اعدادًا كبيرة من السياح والمغتربين الذين سيأتون الى لبنان"، لافتًا إلى أن"شاطىء صور صنف بالمرتبة الرابعة في ​الشرق الأوسط​. ونتمنى أن يكون ​موسم السياحة​ هذا العام أفضل ويدر الأموال علينا وعلى وزير المال لكي يدفع أكثر، وأتصور أن السياحة ستكون هذه الرافعة، وإن شاء الله لن يخذلني الوضع".