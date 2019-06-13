إنتهاء جلسة لجنة المال وإقرار مواد مكافحة التهرب الضريبي وتعديل مادة متعلقة بالرسم على النرجيلة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أنّ "جلسة لجنة المال انتهت في هذه الأثناء بالوصول إلى المادة 62، وإقرار مواد مكافحة التهرّب الضريبي والتصريح عن ​الضرائب​ للشركات البترولية ومواد متعلّقة بالبلديات".

ولفت إلى أنّ "لجنة المال عدّلت المادة 60 المتعلّقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصّصة للتدخين".