أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ "جلسة لجنة المال انتهت في هذه الأثناء بالوصول إلى المادة 62، وإقرار مواد مكافحة التهرّب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات البترولية ومواد متعلّقة بالبلديات".
ولفت إلى أنّ "لجنة المال عدّلت المادة 60 المتعلّقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصّصة للتدخين".
كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء جلسة لجنة المال وإقرار مواد مكافحة التهرب الضريبي وتعديل مادة متعلقة بالرسم على النرجيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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