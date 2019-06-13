طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط للايام المقبلة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط للايام المقبلة.

وتوقعت اني كون طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد .

كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية. أما الأحد فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.