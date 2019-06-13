بو صعب عن مجزرة إهدن: حادثة مؤلمة لن تمحى من وجدان اللبنانيين

أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في مثل هذا اليوم سقط عدد من الشهداء في مجزرة إهدن وفي مقدمهم الوزير والنائب الشهيد ​طوني فرنجية​ وزوجته وابنته"، مشيرًا إلى أنها "حادثة مؤلمة لن تمحى من وجدان كل اللبنانين. كل التعازي لمعالي الوزير السابق ​سليمان فرنجية​".

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