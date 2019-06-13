كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "​لجنة المال والموازنة​ استمعت في الجلسة المسائية إلى وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ حول المادّة الّتي أُسقطت صباحًا والمتعلّقة بالرسوم على ​الفنادق​ والشقق المؤجرة، والتوجّه لدى النواب لتوفير التمويل المطلوب للترويج السياحي".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: لجنة المال استمعت إلى كيدانيان حول مادة متعلقة بالرسوم على الفنادق والشقق المؤجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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