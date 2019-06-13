مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: وفد اتحاد العمال السوريين انسحب وليس الوفد الرسمي

أفاد مندوب ​سوريا​ لدى ​الأمم المتحدة​ لقناة "الميادين" بأن "وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية لم تكن موجودة أساساً في القاعة خلال كلمة وزير العمل اللبناني ​كميل أبو سليمان​"، مشيرًا إلى أن "من انسحب هو وفد اتحاد ​العمال السوريين​ وليس الوفد الرسمي الممثل بوزير الشؤون الاجتماعية".

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