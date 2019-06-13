الرئاسة التركية: سنرد بشكل مناسب على رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة

​إبراهيم قالن​ أنه "تأمل ​تركيا​ في أن تتخلى ​الولايات المتحدة​ عن موقفها بشأن منظومات إس-400، الذي قد يلحق أضرارا غير قابلة للمعالجة بالعلاقات الثنائية بين البلد"ز

وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة ​أنقرة​، عقب اجتماع ​الحكومة​ برئاسة الرئيس ​رجب طيب أردوغان​، شدد قالن على أن "رسالة شاناهان، التي ربط فيها بين مشاركة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" وشرائها منظومات "إس-400" للصواريخ الروسية، تتعارض مع روح التعاون من حيث أسلوبه بل ومضمونه".

ولفت الى أن "بلاده سترد بشكل مناسب على هذه الرسالة"، مشيراً الى أنه "أجرى اتصالا مع مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​، لمناقشة هذا الموضوع".