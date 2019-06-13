إبراهيم قالن أنه "تأمل تركيا في أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها بشأن منظومات إس-400، الذي قد يلحق أضرارا غير قابلة للمعالجة بالعلاقات الثنائية بين البلد"ز
وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، شدد قالن على أن "رسالة شاناهان، التي ربط فيها بين مشاركة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" وشرائها منظومات "إس-400" للصواريخ الروسية، تتعارض مع روح التعاون من حيث أسلوبه بل ومضمونه".
ولفت الى أن "بلاده سترد بشكل مناسب على هذه الرسالة"، مشيراً الى أنه "أجرى اتصالا مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، لمناقشة هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: سنرد بشكل مناسب على رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.