العربية: اطلاق صاروخ من غزة سقط على مبنى غير مسكون بمستوطنة سديروت

أفادت قناة "العربية" بأن "صاروخا أطلق من غزة سقط على مبنى غير مسكون في مستوطنة ​سديروت​". كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ​منظومة​ القبة الحديدية لم تعترض الصاروخ الذي أصاب مبنى في سديروت وألحق أضراراً فيه.

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