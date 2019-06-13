مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم الهجوم على ناقلتي النفط في الخليج

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "​مجلس الأمن الدولي​ سيناقش اليوم الوضع في ​الخليج​، في أعقاب تعرّض ناقلتي نفط لهجوم في بحر عُمان، بناءً على طلب ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وكان أفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقرّه ​البحرين​ في بيان عن "هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان"، لافتًا إلى "تلقّيه نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحًا".

من جهتها، أعلنت السلطات البحرية النروجية أنّ "ناقلة ​النفط​ "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية الّتي كانت ترفع علم جزر مارشال، تعرّضت لهجوم في بحر عُمان بين ​الإمارات​ و​إيران​، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها"، مؤكّدةً "عدم إصابة أيّ عنصر من الطاقم بجروح". وبيّنت أنّ "الناقلة الّتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 111 ألف طن، اندلعت فيها النيران".

أمّا شركة "كوكوكا سانغنيو" اليابانية، وهي مشغّلة ناقلة النفط الثانية "كوكوكا كوريجوس"، قد أعلنت أنّ "الناقلة تعرضت لإطلاق نار، وإنه تمّ إنقاذ كلّ أفراد الطاقم، وإنّ حمولة الميثانول الّتي كانت تنقلها لم تصب بضرر".

وسجّل ارتفاع كبير في أسعار النفط فور الإعلان عن الحادثة، وهي الثانية ضدّ ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الإمارات في 12 أيار الماضي.