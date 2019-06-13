اعتقال نحو ألف شخص في احتجاجات على نتائج الانتخابات في كازاخستان

تم اعتقال قرابة ألف شخص في ​كازاخستان​ بعد ​احتجاجات​ على نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ بحسب ما أعلنته السلطات القضائية في البلاد.

وأكّد مكتب المدعي العام الكازاخستاني، في بيان، أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم "بناءً على مشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها وعدم احترامهم لتعليمات ​الشرطة​، تم الحكم على 957 شخصًا، من بينهم 670 لا يزالون قيد الاحتجاز ".

هذا وقد تم انتخاب قاسم- جومارت توكاييف رئيسًا الأحد الماضي حيث حصل على أكثر من 70 بالمئة من الأصوات ما أثار موجة احتجاجات منذ صدور النتائج.