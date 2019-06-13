اعتقال نحو ألف شخص في احتجاجات على نتائج الانتخابات في كازاخستان

تم اعتقال قرابة ألف شخص في كازاخستان بعد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية بحسب ما أعلنته السلطات القضائية في البلاد.
وأكّد مكتب المدعي العام الكازاخستاني، في بيان، أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم "بناءً على مشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها وعدم احترامهم لتعليمات الشرطة، تم الحكم على 957 شخصًا، من بينهم 670 لا يزالون قيد الاحتجاز ".
هذا وقد تم انتخاب قاسم- جومارت توكاييف رئيسًا الأحد الماضي حيث حصل على أكثر من 70 بالمئة من الأصوات ما أثار موجة احتجاجات منذ صدور النتائج.
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