خارجية مصر دانت أي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن الممرات المائية بالخليج

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ المستشار أحمد حافظ، أنّ "مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق تعرّض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، لحادث أدّى إلى وقوع ​انفجارات​ وحرائق على متن الناقلتين".

وأكّد أنّ "مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث"، مشدّدًا على "إدانة مصر لأية أعمال تقوّض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرّات المائية والبحرية في منطقة الخليج".

وكانت قد تعرّضت ناقلة ​النفط​ "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين ​الإمارات​ و​إيران​، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، بأنّ "هجومًا استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها".