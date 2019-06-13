أعلن السفير الصيني الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شين شو، "أنّه وجّه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى زيارة مقاطعة شينجيانغ الصينية"، حيث تقول منظمات حقوقية إنّ السكان الاويغور المسلمين يتعرّضون لسياسة قمعيّة.
وذكر في مؤتمر صحافي بجنيف أنّ "الحكومة الصينية تنفي وجود "معسكرات إعادة تأهيل سياسي"، مجدّدًا التأكيد أنّ "الأمر يتعلّق بتدريب مهني موجّه أساسًا إلى شبان عرضة لايديولوجيات متطرفة".
وكانت المفوضة ميشال باشليه، قد لفتت في آذار 2019، إلى "أنّها تنتظر موافقة الصين على زيارة بلا قيود للمقاطعة" الّتي تسكنها أغلبيّة من الاويغور المسلمين وأقليّة من إتنية الهان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين بالأمم المتحدة دعا مفوضة حقوق الإنسان لزيارة مقاطعة شينجيانغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.