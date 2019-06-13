سفير الصين بالأمم المتحدة دعا مفوضة حقوق الإنسان لزيارة مقاطعة شينجيانغ

أعلن السفير ​الصين​ي الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شين شو، "أنّه وجّه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى زيارة مقاطعة شينجيانغ الصينية"، حيث تقول ​منظمات حقوقية​ إنّ السكان الاويغور المسلمين يتعرّضون لسياسة قمعيّة.

وذكر في مؤتمر صحافي بجنيف أنّ "​الحكومة الصينية​ تنفي وجود "معسكرات إعادة تأهيل سياسي"، مجدّدًا التأكيد أنّ "الأمر يتعلّق بتدريب مهني موجّه أساسًا إلى شبان عرضة لايديولوجيات متطرفة".

وكانت المفوضة ميشال باشليه، قد لفتت في آذار 2019، إلى "أنّها تنتظر موافقة الصين على زيارة بلا قيود للمقاطعة" الّتي تسكنها أغلبيّة من الاويغور المسلمين وأقليّة من إتنية الهان.