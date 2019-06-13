وزير الطاقة السعودي: سنتخذ الإجراءات لحماية موانئنا ومياهنا الإقليمية

أعرب وزير ​الطاقة​ السعودي ​خالد الفالح​ عن "إدانته لاستهداف ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان"، مؤكدا أن "​السعودية​ ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية".

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