ترامب: من المبكر جداً "حتّى مجرّد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران

رأى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من المبكر جداً "حتّى مجرّد التفكير" بإبرام اتفاق مع ​إيران​". وقال: "لا ​أميركا​ ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق".

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