بومبيو: التقييم أن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند على معلومات من المخابرات

شدّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، على أنّ "​إيران​ تهدّد الملاحة البحرية ولا تزال، وهي تقف وراء الهجوم ضدّ ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان"، مبيّنًا أنّ "إيران تعمل على تعطيل تدفّق النفط عبر ​مضيق هرمز​".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات الّتي تشنّها إيران وأذرعها ضدّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفائها"، مؤكّدًا أنّ "الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكّل تهديدًا للأمن الدولي". ونوّه إلى أنّ "هجمات إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر في المنطق".

وأوضح بومبيو أنّ "التقييم أنّ إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند على معلومات من المخابرات"، مشيرًا إلى "أنّنا ما زلنا نريد عودة إيران إلى طاولة المفاوضات".