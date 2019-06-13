النشرة: عسكري متقاعد يطلق النار على زوجته في منطقة ميرنا الشالوحي

علمت "النشرة" ان عسكريا متقاعدا في القوة الضاربة في الجيش اللبناني من سكان البوار أطلق النار على زوجته في منطقة ميرنا الشالوحي، وقد نقلت على الأثر إلى مستشفى مار يوسف في منطقة الدورة.
وقد حذر العسكري في فيديو له، القوى الأمنية من الاقتراب منه، قائلا: "أنصح القوى الأمنية ومن ينتسب إليهم بالعودة إلى سجلي، وكل شخص يقترب مني هو عدوي".
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