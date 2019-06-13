النشرة: عسكري متقاعد يطلق النار على زوجته في منطقة ميرنا الشالوحي

علمت "​النشرة​" ان عسكريا متقاعدا في القوة الضاربة في ​الجيش اللبناني​ من سكان ​البوار​ أطلق النار على زوجته في منطقة ميرنا الشالوحي، وقد نقلت على الأثر إلى ​مستشفى مار يوسف​ في منطقة الدورة.

وقد حذر العسكري في فيديو له، القوى الأمنية من الاقتراب منه، قائلا: "أنصح القوى الأمنية ومن ينتسب إليهم بالعودة إلى سجلي، وكل شخص يقترب مني هو عدوي".