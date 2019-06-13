الكاميرون: نحتاج لإجراءات فعالة عن طريق إشراك كل الجهات لمكافحة الفساد

أكدت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون روزا أمبا أشا، اليوم الخميس، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى إجراءات فعالة عن طريق إشراك كافة الجهات لمكافحة الفساد.

وقالت الوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ-، "علينا القيام بإجراءات فاعلة وفعالة عن طريق إشراك كافة والهيئات المعنية في عملية المراجعة ومكافحة الفساد"، مؤكدة أنها مسؤولية كل دولة وكل حكومة أن تساعد بعضها البعض لمكافحة الفساد.

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وأضافت أن هدف المنظمة الإفريقية للمؤسسات العليا "الأفرو ساي"، هو نشر الشفافية والمساءلة والنزاهة في

مجال إدارة الحسابات العامة، مبينة أن عملية مراجعة القطاع الخاص التي تجري من خلال الهيئات العليا للمراقبة لديها هدف واضح هو نشر الشفافية وتقليل المخاطر وإلقاء الضوء عليها وإيجاد الوسائل الفعالة لعملية المراقبة ومكافحة الفساد داخليا وذلك تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.



وقالت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون إن الكسب غير المشروع يرتبط بالمخالفات والجرائم ذات الطبيعة المالية التي تقوض أمن القارة وتستنفذ الموارد الطبيعية لها، بالإضافة إلى

خنق النمو الاقتصادي والإضرار بدعائم المجتمع وتقليل العوائد الضريبية؛ ما يضعف من التجارة الداخلية والخارجية في القارة.



وأضافت أن منظمة "الأفرو ساي" تحاول أن ترفع وعي الأعضاء بمجموعة من التحديات المتمثلة في المراجعة الخارجية، لافتة إلى أن المنظمة تضم تحت مظلتها المراجعين الخارجيين الذين يقومون بمراجعة القطاع الخاص والمنظمة الأفريقية للجان الحسابات العامة "الافرو باك" والمنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانيات، مؤكدة أن كل هذه اللجان تقوم بمكافحة الكسب غير المشروع على مستوى كل منظمة على حدة أو مجتمعة، بالإضافة إلى محاولة مضافرة الجهود عن طريق تقديم الدعم الفني للمنظمات المعنية لوقف تدفقات الكسب غير المشروع من الدول الإفريقية بينها وبين بعض ومن الدول الإفريقية إلى الخارج.