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النيابة تحاكم البشير بالثراء المشبوه والجيش يحبط محاولة انقلاب

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أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة بحق رئيس السودان السابق، عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد، في حين نقلت مصادر عن الجيش السوداني أنه أحبط محاولة انقلاب عسكرية، وأن تحقيقات جارية حولها. وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، إنها أكملت كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

وأوضح المصدر المسؤول أن النيابة العامة وجهت تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ". وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في شهر أبريل الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.


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