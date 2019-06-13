خالد بن سلمان: إيران وراء الهجوم على مطار أبها

شددت المملكة على أن إيران كانت خلف استهداف الحوثيين صالة القدوم في مطار أبها الدولي المدني، بعمل إرهابي أدى إلى إصابة 26 شخصا، بينهم طفلان، محذرة من العواقب الوخيمة لهذا الفعل.

وأطلق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عدة تغريدات على حسابه في «تويتر» أوضح فيها أن «استهداف المطار تجاوُزٌ يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية».

وقال الأمير خالد بن سلمان، على صفحته في «تويتر»، «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون، والبعيدة عن الأخلاق، والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي، والتسبب في إصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل».

حزم لا ينثني

تابع الأمير خالد، «سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني، وصرامة لا تنكسر. استهدافهم لمطار مدني تجاوُزٌ يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها. إن وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكل القوانين الدولية وقواعده العرفية، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة».

وأضاف، «منذ 40 عاما والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا. يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار، ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين، ومنهم ميليشيا الحوثي. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين، القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة، التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».

قلق أممي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم، واصفة إياه بأنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

عمل استفزازي

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دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، ووصف في بيان صادر عنه هذه الهجمات بالاستفزازية، التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وجدّد الاتحاد دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، وعمله لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة، وتشجيع المشاورات السياسية.

مواقف

إيران تقف خلف الهجوم على المطار

جرائم الحوثي ستواجه بحزم لا ينثني

منذ 40 عاما وإيران تواصل العبث بالمنطقة

المجتمع الدولي ومنظماته مطالبان بوقف ممارسات إيران

الأمم المتحدة تصف الهجوم بالتهديد الخطير

الاتحاد الأوروبي يصف الهجمات بالاستفزازية