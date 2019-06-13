واشنطن: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها



أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، حق السعودية في الدفاع عن نفسها، قائلا "إن واشنطن تندد بالهجوم على مطار أبها السعودي". ولفت هوك إلى أن إيران تقود سياسة خارجية عدوانية في المنطقة، مبينا أن حملة الضغط الاقتصادي المكثف على إيران لتغيير سلوكها. في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها في ما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة"، مضيفةً "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

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