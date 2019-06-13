رئيس البرلمان الليبي: لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل تحرير العاصمة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل تحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية التي تسيطر عليها.

وقال في مقابلة مع "رويترز" في القاهرة، إن "عملية تحرير طرابلس ليست عملية عسكرية سهلة"، لافتاً إلى أن "العاصمة يسكنها أكثر من مليوني ليبي، وهذه المجموعات المسلحة تتمترس بالأشخاص وبالمباني".

وذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يمتنع عن استخدام الأسلحة الثقيلة للحد من الضرر على الممتلكات. وقال إن "الجيش قادر على القيام بعملية قوية واستعمال كلّ أنواع الأسلحة، ولكن هؤلاء ليبيون، ونحافظ على أي قطرة دم مهما كان".

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ورفض أي اقتراح بانسحاب الجيش الوطني أو الموافقة على وقف إطلاق النار. وقال إن "العملية العسكرية يجب أن تحسم. الحل السياسي يجب في كل الأحوال، أن يأتي بعد تحرير العاصمة الليبية".

وشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر عليها، بداية أبريل الماضي.