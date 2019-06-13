الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين"

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الخميس، تأكيد "الالتزام الجماعي" لمنظمة الأمم المتحدة بحل الدولتين في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقال جوتيرش، خلال جلسة لمجلس الأمن، خُصصت للعلاقات مع الجامعة العربية، أن في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي "نحن متمسكون بالتزامنا الجماعي برؤية الدولتين، القائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مستقرة منذ أمد بعيد، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي". وشدّد على "عدم وجود حل بديل".

وأضاف "أن انهاء الاحتلال (الإسرائيلي) الذي حدث في 1967 والتوصل إلى حل تفاوضي ينص على إقامة دولتين، هو السبيل الوحيد لوضع أسس سلام دائم".

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من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع مجلس الأمن بعد جوتيرش، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان وسيبقى المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار والتطرف في الشرق الأوسط وخارجه".

وشدّد أبو الغيط على أن منطقتنا "لن تشهد الأمن والاستقرار من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي".