النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال

وجهت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، تهم الفساد وغسل الأموال للرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، بناء على الدعوى الجنائية التي تقدمت بها نيابة مكافحة الفساد ضد البشير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان أن "النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة للوكالة، إنه "تم توجيه التهم للرئيس المعزول تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".