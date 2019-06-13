الكويت تنفي اعلان "حالة الاستعداد القصوى"

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم، اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن الدولة لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، قوله إن "لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت"، موضحاً أنه لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى.
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