الصين: لن نستسلم لضغوط الولايات المتحدة بشأن التجارة

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها لن تستسلم لأي "ضغوط قصوى" من الولايات المتحدة بشأن التجارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قاو فنغ للصحفيين، في إفادة دورية، إن الصين لن تقدم تنازلات في مبادئ.

ولم تتوصل المحادثات على مدى أشهر عدة بين أكبر اقتصادين في العالم من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما. وتوقفت تلك المفاوضات في مايو الماضي.

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ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين تراجعت عن تعهدات قدمتها بشأن قضايا مثل وقف ما تسميه الولايات المتحدة "سرقة حقوق الملكية الفكرية".

وقال قاو، رداً على سؤال بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بالنكوص عن وعودها، "لا اتفاق على شيء لحين الاتفاق على كل شيء".

وأكد المتحدث أن أي مسعى من الولايات المتحدة لإجبار الصين على قبول اتفاق تجارة سيفشل.