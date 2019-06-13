كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: "أنصار الله" على صلة بحادث خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية قد تكون على صلة بحادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الخميس، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان "تصعيد كبير"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أنه "يمكن ربط الهجوم على السفينتين بآخر نفذه الحوثيون على ناقلة العام الماضي".

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