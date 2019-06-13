كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمنع دخول طرود بريدية لغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الخميس، بأن الطرود البريدية، وهي 220 طردا، تحتوي على معدات عسكرية، أهمها طائرات مسيرة، أو طائرات دون طيار(المعنى واحد في اللغة العبرية) وقطع غيار وكاميرات وقطع ومكملات أسلحة، وأقنعة وجه عسكرية وأجهزة ليزر ومعدات اتصال وأدوات إلكترونية، وأجهزة قنص، تم ضبطها من قبل إدارة المعابر، كانت في طريقها إلى غزة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن محاولات تهريب أدوات ومعدات عسكرية إلى غزة منيت بالفشل، وبأن محاولات تفتيش 220 طرد بريدي، أمس الأربعاء، تم إفشالها من قبل قوات المعابر، والتي حالت دون دخولها القطاع.

وأشارت القناة إلى أن إدارة معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة أحبط عملية تهريب 220 طرد مقبلة من إسرائيل إلى قطاع غزة، وهي عبر شركة بريد إسرائيل.