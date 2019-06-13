سيلين ديون ترغم 43 ألف متفرج على انتظار معجب.. قطعت حفلها ليذهب إلى المرحاض – فيديو

أوقفت الفنانة العالمية “سيلين ديون”، أخيرا، حفلها الفني في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، لسبب غريب، وهو السماح لمعجب بالذهاب إلى المرحاض من دون أن تفوته أي لحظة من حفلها.

وانتظر 43000 متفرج، حضروا الحفل، معجب “سيلين ديون”، حتى يقضي حاجته.

وكان المعجب قد أثار في البداية انتباه “سلين” إلى أنه يريد أن يخبرها بشيء، وهي تغني، وبعد انتهائها من إحدى الأغاني، اتجهت نحوه، فأخبرها بما يريد، إذ وافقت على طلبه، وقالت إن أسعار تذاكر حفلها مرتفعة، لذلك يمكنها توقيف حفلها، ليتسنى له الذهاب إلى المرحاض.

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وخاطبت “سلين ديون” المعجب، بعد عودته، وقالت له: “تعال من هنا، هل أنت بحال أفضل؟ أحبك أنا كذلك، لكنني لن أصافحك، ليس لأنني لا أثق، خذ وقتك ولا داع للتوتر.”

وأحيت الفنانة الكندية “سيلين ديون” آخر حفل لها في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بمناسبة انتهاء إقامتها في المدينة”، التي استمرت فيها لمدة 16 سنة.