رسميا.. بوعيدة يستقيل من رئاسة جهة كلميم واد نون

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية، توصل برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.

وأودت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تبعا لاستقالة بوعيدة سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.