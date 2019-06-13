إطلاق 11 رصاصة على كلب روضه مجرم لمهاجمة رجال الحموشي

اضطرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة لاستخدام أسلحتها الوظيفية، صباح اليوم الخميس، في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات والسرقات الموصوفة، وذلك بعدما هدد موظفي الشرطة بواسطة أسلحة بيضاء، وعرض حياتهم للخطر عن طريق تحريض ثلاثة كلاب من فصيلة خطيرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دوريات الشرطة كانت قد انتقلت إلى الحي المداري “أسرير” بزاكورة لتوقيف المشتبه فيه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، كما قام بتحريض ثلاثة كلاب خطيرة لمهاجمة عناصر الأمن، وهو ما اضطر رئيس الشرطة القضائية ورئيس الدائرة الأمنية وأحد مساعديهما إلى اللجوء لأسلحتهم الوظيفية وإطلاق إحدى عشر (11) رصاصة في اتجاه الكلاب المهاجمة، وهو ما مكن من تفادي الاعتداء.

وحسب المصدر ذاته، فقد أسفر هذا التدخل الميداني والاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، وتوقيف المشتبه فيه الذي تم إيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.