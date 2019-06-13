إيقاف “بزناس” بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في الداخلة 

تمكنت المصالح الأمنية في الداخلة، ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف مروج مخدرات، عشريني، في الحي الحسني، متلبساً بترويج مخدر الشيرا وسط شباب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن العناصر الأمنية قامت بتوقيف شاب بتهمة ترويج المخدرات، وحيازة أزيد من 21 صفيحة أخرى من مخدر الشيرا في منزله، بلغ وزنها حوالي كيلوغرامين، وكذا مبلغ مالي مهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث، والتحريات، التي أجريت مع المتهم مكنت من إيقاف المروجة الرئيسية للمخدر في تجزئة المسجد، وإجراء تفتيش في مسكنها، حيث حجزت 233 صفيحة إضافية، بوزن 21 كيلوغرام، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وأودع المتهمان الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث إلى حين تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لتقول فيهما كلمتها.