المكتب المسير لحسنية أكادير يرفض قبول استقالة الرئيس ويندد ب”الحملة التي تستهدفه” – بلاغ

أصدر المكتب المسير لنادي حسنية أكادير، اليوم الخميس، بلاغا رسميا، يؤكد فيه عن رفضه التام للاستقالة التي قدمها رئيس النادي، لحبيب سيدينو، ويندد بالحملة التي تستهدفه، كما طالب جميع مكونات النادي بالتعبئة من أجل حماية مصالح النادي.

إليكم بلاغ المكتب المسير للنادي السوسي:

“عقد المكتب المسير لنادي الحسنية الاتحاد الرياضي لاكادير لكرة القدم اجتماعا طارئا تدارس من خلاله اسباب و تبعات الاستقالة المفاجئة للسيد الرئيس حبيب سيدينو من رئاسة النادي و التي جاءت نتيجة ما يتعرض له من هجمات و إشاعات و أخبار مغلوطة تستهدف شخصه ,وتستهدف زعزعت استقرار النادي.

وبعد تدارس حيثيات هذا القرار و أسبابه من طرف جميع الأعضاء تقرر ما يلي:

1- رفض هذه الإستقالة جملة و تفصيلا و التضامن اللا مشروط مع السيد الرئيس للحفاظ على استمرار النادي في توهجه و استقراره.

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2- استعداد الأعضاء التصدي بجميع الأشكال المتاحة لأصحاب هذه الإشاعات و مروجي الأخبار الزائفة و التي يزعجها ما حققه النادي من إنجازات.

3- دعوة المكتب المسير لجميع فعاليات النادي من منخرطين و إلترات و جمعيات المحبين و الأشخاص الى التعبئة التامة و اليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لمؤسسات النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإلكترونية ….الخ

4-دعوة السلطات المحلية و على رأسها السيد والي المدينة و المنتخبين و النسيج الإقتصادي للإلتفاف حول النادي باعتباره قاطرة للتنمية بالجهة ,وصمام أمان لمحاربة انحراف الشباب باعتبار الرياضة مدرسة التأطير و التربية”.