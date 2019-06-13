جولة مع قيّمة معرض اقتراب الآفاق | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 15/ 06/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت

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جولة في معرض "اقتراب الآفاق" مع القيّمة الضيفة د. تينا شيرويل. يبحث المعرض، عبر مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة، التاريخية منها والمعاصرة، كيف شقت التغيرات في المشهد الطبيعي طريقها في التمثلات الفنية منذ الثلاثينيات وحتى اليوم، وذلك من خلال أعمال 36 فنانًا فلسطينيًا من فلسطين والشتات. تتنوع أعمال المعرض بين اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والمنحوتات وأفلام الفيديو والأعمال التركيبية.

برفقة د. تينا ستستكشفون تاريخًا طويًلا لتمثّلات المشهد الطبيعي الفلسطيني، والتغيرات الطوبوغرافية عبر سنين من التحولات السياسية والاجتماعية والبيئية من منظور الفن، حيث كان المشهد الطبيعي، وما يزال، جزءًا أساسيًا من الممارسات الثقافية الفلسطينية. وفي ظل سياق مركب ومشحون حول علاقة الفلسطينيين بأرضهم، يتخذ المعرض نقطة انطلاقه نحو استكشاف كيف تم تمثيل المشاهد الطبيعية من قبل الفنانين الفلسطينيين على مرّ العقود، في محاولة لإثارة الأسئلة والتأويلات الشخصية والجمعية حول علاقة الفلسطيني بالمكان وأحلامه ورؤاه عن المشهد الطبيعي.

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