ليلة موسيقى كلاسيكية في بيت الموسيقى | شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 14/ 06/ 2019 الزمان: 19:30 المكان: بيت الموسيقى، شفاعمرو الحجرة" مجموعة من عازفي الموسيقى الكلاسيكية من الطراز العالمي يعزفون موسيقى من ألحان ريفال وموتزارت. Advertisements تتكون الفرقة من سيفان ماجين (قيثارة )، جاي إيشيد وتيبي كزيجر(كلارينيت)، إيتمار زورمان و ديفيد ماكارول (كمان)، يونتان بريك (فيولا)، ميخال كورمان (تشيلو)

في رصيد الفرقة أسطوانة واحدة بعنوان " Opus 1" صدرت عام 2012، وقد قدمت الفرقة عروضَا في نيويورك وبكين، لندن وسان فرانسيسكو، وزار أعضاؤها معهد بيت الموسيقى في شفاعمرو للقاء طلاب فرع الموسيقى الكلاسيكية ومشاركتهم الخبرة، فهم من أشد المدافعين عن الحق في دراسة الموسيقى للأولاد من مختلف المجتمعات. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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