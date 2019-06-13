المهرجان القطري الثالث لمؤسسة حدودنا السماء | طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 15/ 06/ 2019 الزمان: 16:00 المكان: مؤسسة حدودنا السماء، طمرة Advertisements مهرجان الفن التشكيلي القطري الثالث الذي تنظمه مؤسسة "حدودنا السماء" يضم طلبة من جميع البلدان العربية في الداخل، رام الله وإسطنبول.

يفتتح المهرجان الفنان: إياد طنوس.

عرافة الحفل: الصحفي والإعلامي فرات نصار، والمدربة سهى أبو رومي.

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