نكتة في سيرك: أسماء عزايزة وهيا زعاترة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 20/ 06/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مؤسسة عبد المحسن القطان، رام الله Advertisements تستضيف مؤسسة عبد المُحسن القطّان العرض الشعري والموسيقي "نكتة في سيرك" للشاعرة أسماء عزايزة والفنانة هيا زعاترة. عرض "نكتة في سيرك" يتجاور فيه الشعر مع الصوت البشري والآلاتي. حيث سنستمع فيه إلى قصائد من مجموعة أسماء الأخيرة عن امتيازات من يعيش مثلها خارج الحرب، عن ضرورة الموت، عن طبيعة الشر، كلها مصحوبة بإحالات هي أشبه باستعارات صوتية من هيا وتدخلات تضاريسية من جهاز التسجيل المرافق لها، تشارك المنصة شرائط فيديو. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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