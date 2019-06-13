اللامي يفوز بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي فاز بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي في الانتخابات التي تجري الان في تونس".



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