غداً.. 'فيفا' يصدر التصنيف الشهري وتراجع طفيف لاسود الرافدين

واستغل المنتخب الوطني ايام "فيفا دي"، باقامة مباراة ودية واحدة امام المنتخب التونسي وخسرها بنتيجة 2-0، حيث ستؤدي هذه الخسارة الى تراجعه في التصنيف لهذا الشهر.

ومن المرجح ان يحتل اسود الرافدين المركز 77 برصيد 1315، بعدما كان في المركز 76 في تصنيف شهر نيسان الماضي.



وفقد اسود الرافدين فرصة التواجد في التصنيف الاول لمجموعات قرعة تصفيات مونديال قطر 2022، المقرر اقامتها في السابع عشر من تموز المقبل بالعصامة القطرية الدوحة.