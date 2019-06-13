النجدة النهرية تعلن انتشال جثتي طفلين من مشروع ماء غربي بغداد

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شخصاً اتصل بالسيطرة المركزية مخبرا بغرق ابنه داخل مشروع ماء ضمن منطقة ابو غريب، وتم توجيه دوريات النجدة النهرية واثناء البحث من قبل مفرزة الغواصين تم انتشال جثة ابنه وجثة طفل اخر".
وأضاف البيان أنه "لاتوجد عليهم اي اثار شدة خارجية، وتم تسليم الجثتين اجراءات اصولية".
وأضاف البيان أنه "لاتوجد عليهم اي اثار شدة خارجية، وتم تسليم الجثتين اجراءات اصولية".
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