تحالف القوى يسمي الحلبوسي رئيساً له

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف القوى العراقية سمى محمد الحلبوسي رئيساً له وفالح العيساوي وغيداء كمبش ووحدة الجميلي المتحدثين الرسميين بأسمِ التحالف".
واكد عدد من نواب المدن المحررة من تنظيم "داعش" السبت (18 ايار 2019) السعي لتشكيل تحالف القوى العراقية، مؤكدين على اهمينة استبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف.
واكد عدد من نواب المدن المحررة من تنظيم "داعش" السبت (18 ايار 2019) السعي لتشكيل تحالف القوى العراقية، مؤكدين على اهمينة استبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف.
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