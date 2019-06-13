الإعلام الامني تعلن اعتقال متهمين يقومان بحرق المحاصيل الزراعية في بعقوبة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ببعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين بإسم عصابات داعش الإرهابية لغرض دفع فدية مالية (إتاوات )".



وأضافت الخلية، أنه "تم عملية إلقاء القبض استناداً لتدوين أقوال مزارعين اثنين من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".

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