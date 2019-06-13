الأولمبية تكشف اسباب الدعوة للأجتماع غير العادي لعمومية السلة

رياضة 2019-06-13 | 19:07 102 مشاهدة كشف الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبدالاله، عن عدم التزام الاتحاد العراقي لكرة السلة بقرار المكتب التنفيذي بارسال نسخ من وصولات الصرف والاجراءات الادارية والمالية التي تم اتخاذها اثناءعملية الصرف لبطولة اندية غرب اسيا التي جرت في بغداد في اذار الماضي .



وبخصوص الانباء التي اعلنت عن تقديم طلب مجموعة من الاندية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد لعقد الاجتماع غير العادي، اوضح الامين المالي، ان "قانون الاتحادات الرياضية نص على امكانية الدعوة لعقد الاجتماع من ربع عدد الاندية الرياضية والمؤسسات و الاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة لها الحق بالدعوة لعقد الاجتماع الطاريء مع ذكر الاسباب في طلب الدعوة وبالتالي ان العدد المطلوب للدعوة لايتجاوز ثمانية اندية واتحادات فرعية استنادا للقانون النافذ".

وقال عبدالاله في بيان تلقت السومرة نيوز، نسخة منه، إنه "قدم صباح هذا اليوم مذكرة الى الامانة العامة في اللجنة الاولمبية يطلب فيه ادراج دعوة اجتماع غير عادي للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة السلة في اجتماع المكتب التنفيذي القادم، استنادا الى المادة الحادية عشر من قانون الاتحادات الرياضية الذي منح الصلاحية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية دعوة الهيئات العامة للاتحادات الرياضية لاجتماع غير عادي"، مشيرا الى ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة اتخذ جملة من الاجراءات غير القانونية في الفترة الماضية سيتم ادراجها ضمن مسببات عقد الاجتماع".وبخصوص الانباء التي اعلنت عن تقديم طلب مجموعة من الاندية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد لعقد الاجتماع غير العادي، اوضح الامين المالي، ان "قانون الاتحادات الرياضية نص على امكانية الدعوة لعقد الاجتماع من ربع عدد الاندية الرياضية والمؤسسات و الاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة لها الحق بالدعوة لعقد الاجتماع الطاريء مع ذكر الاسباب في طلب الدعوة وبالتالي ان العدد المطلوب للدعوة لايتجاوز ثمانية اندية واتحادات فرعية استنادا للقانون النافذ".



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