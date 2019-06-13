الكناني يعتزم مقاضاة الاولمبية لتعمدها 'التشهير'

وقال الكناني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه،إن "ما نشرته الاولمبية عن وجود شهادة مزوره باسمي، امر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

و اكد الكناني بالقول، "سارفع دعوى قضائية ضد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، لتعمده التشهير والإساءة لسمعتي ومكانتي في الوسط الرياضي".



و اضاف ان "الاولمبية تحاول خلط الاوراق و التغطية على فشلها الاداري والمالي والفني بعد العملية الإصلاحية الكبيرة للحكومة في الوسط الرياضي و تعرية الفاسدين في المؤسسات الرياضية ولا سيما فيما يتعلق بالمال الممنوح من الحكومة للرياضة العراقية".

يذكر أن اللجنة الاولمبية، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، انها تسلمت كتاباً من وزارة الخارجية العراقية/ الدائرة القنصلية والمرقم 2800 في 15-5-2019 والخاص بصحة صدور الشهادة الدراسية، صباح حسن شري الجنابي "الكناني"، نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي.