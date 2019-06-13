البنتاغون يرجح 'تورط' إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول دفاعي بارز قوله إنه على الأرجح "إيران مسؤولة بصورة كبيرة عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي النفط".

ورفض المسؤول الأمريكي الذي رفض الإفصاح عن هويته، ما وصفه بـ"الإدعاء الإيراني بأنها أنقذت أطقم ناقلتي النفط في خليج عمان"، وقال إن هذا "خطأ زائف".



وتابع المسؤول: "التقارير تفيد حتى الآن بأن الناقلتين تعرضتا لهجوم إما بطوربيد أو لغم بحري، لكننا لا نستطيع التأكيد على تلك التقارير في الوقت الحالي".

ومضى "نعول حاليا على استرداد جزء كبير من الحطام لفحصها لتتمكن من تعقب مصدرها"، مضيفا "أي انتقام أمريكي سيعتمد على أدلة مثبتة موثقة بالمواقف الإيرانية السابقة".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

