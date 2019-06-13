تنشر الخليج 365 وثيقة موقعة من قبل النائب ستار الجابري طالب بها مجلس النواب بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار اعضاء جدد لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يطالب باختيار اعضاء جدد لعضوية مجلس امناء الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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