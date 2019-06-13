المبعوث الأممي إلى ليبيا يتفقد مدينة غات المنكوبة

زار المبعوث الأممي غسان سلامة مدينة غات الليبية لتفقد الأوضاع الإنسانية في مدينة غات المنكوبة لتفقد الأحوال الإنسانية لسكانها.



وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس منحت غرفة عمليات الجنوب التابعة للجيش الليبي الإذن لطائرة يستقلها المبعوث الأممي غسان سلامة بالهبوط في مدينة غات للقاء بعض الفعاليات الاجتماعية بالمدينة وتفقد الوضع الإنساني.

وأفاد مصدر بالقيادة العامة التابعة للجيش الليبي بأن الدكتور غسان سلامة طلب من اللواء محمد مسعود قائد غرفة عمليات الجنوب بالسماح لطائرة تابعة للأمم المتحدة يستقلها رفقة وفد من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مدينة غات جنوب ليبيا.

وتعد الزيارة هي الثانية للمبعوث الأممي للمنطقة الجنوبية بعد زيارتة إلى مدينة سبها.

يذكر أن مدينة غات تعرضت منذ 3 يونيو/حزيران الجاري لسيول تسببت في مقتل شخصين وفقدان 26 آخرين و1600 نازح بالأيام الأولى من الكارثة.

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وحذر المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات الليبية من التلوث البيئي الذي يهدد المواطنين بعد توقف الأمطار وبداية انحسار الفيضانات.

وأكد المجلس البلدي في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أنه تم تسجيل عدة حالات تلوث لمياه الشرب، محذرا من تلوث المياه الراكدة داخل الأحياء السكنية نتيجة النفايات والمخالفات العضوية وانتشار مياه المجاري.

وأوضح المجلس أنه من المحتمل ظهور إصابات بوباء الكوليرا أو الهَيْضَة، نتيجة التلوث البيئي.

وقامت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتفعيل فريق الاستجابة السريعة بمدينة غات على خلفية السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأكد منسق برنامج الرصد والمتابعة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.محمد الفقيه أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على إرسال تقارير دورية إلى مسؤول الرصد بمنطقة غات الذي بدوره يقوم بتقييم الوضع مبدئيا وإرسال تقارير نهائية إلى إدارة الرصد والتقصي بالمركز.