القضاء الجزائري يأمر بوضع وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس رهن الحبس المؤقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، الخميس، حكماً بإيداع عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.

ووجه القضاء الجزائري تهماً لـ "بن يونس" تتعلق بتقديم امتيازات غير مشروعة لرجال أعمال واستغلال المنصب والكسب غير الشرعي.

وعمارة بن يونس رئيس حزب "الجبهة الوطنية الشعبية" الذي كان ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأحد الأحزاب التي رشحته لولاية خامسة.

يأتي ذلك بعدما أودع القضاء الجزائري رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال السجن بتهم فساد تتعلق بتقديم امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال علي حداد ورضا كونيناف ومحي الدين طحكوت إضافة إلى تهم أخرى.