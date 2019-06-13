منصور بن زايد يبحث مع ملك ماليزيا تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ منصور بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات، الخميس، وملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد في قصر الإمارات ملك ماليزيا والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى البلاد.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بملك ماليزيا والوفد المرافق له، متمنيا لزيارته التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وماليزيا.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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وفي وقت سابق الخميس، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وملك ماليزيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون وفرصه ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والدفع بها إلى آفاق أوسع، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.